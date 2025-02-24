«Иркутсккабель» получил диплом за значительный вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области

24 февр. 2025, 17:00
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Источник:
ООО ТД Ункомтех
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По итогам рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за 2023 год в категории «Машиностроительный комплекс» АО «Иркутсккабель» награждено Дипломом II степени.

Рейтинг хозяйствующих субъектов региона проводится с 2007 года с целью повышения конкурентоспособности экономики области и укрепления взаимодействия между Правительством Приангарья и предприятиями. Этот рейтинг позволяет выявить лидеров региональной экономики и отметить их достижения.

Поздравляем коллектив АО «Иркутсккабель» с заслуженной наградой! Это признание вашего вклада в развитие региона и подтверждение высокого уровня профессионализма команды.

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