Ищут подрядчика для реконструкции Орловского путепровода в Туле

В Туле планируют реконструировать Орловский путепровод по проспекту Ленина через улицу Рязанскую. Сейчас объявлены торги по поиску подрядной организации, которая выполнит работы на объекте. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость закупки составляет свыше 856 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 марта, победителя выберут 14 марта.

Согласно опубликованной документации, к реконструкции приступят с момента заключения контракта, а завершат - не позднее 16 августа 2026 года. В ходе работ проведут подготовительные, земляные и свайные мероприятия, устроят фундаменты и основания, возведут несущие конструкции, устроят дорожную одежду, выполнят пусконаладочные работы, устроят наружные сети канализации, электрические сети и линии связи, проведут мероприятия по обустройству.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Орловского путепровода выполнят по муниципальной программе.