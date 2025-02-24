Правительство расширило границы территории опережающего развития «Приморье»

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
government.ru
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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» будут расширены, что позволит реализовать новый инвестиционный проект по созданию комфортной городской среды. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Включение в ТОР новых участков общей площадью около 36 га во Владивостоке позволит создать ландшафтно-рекреационный кластер в районе бухты Патрокл. Там планируется обустроить современную городскую набережную, где можно будет проводить фестивали, народные гулянья и другие культурные мероприятия.

Строительство набережной предполагается закончить в 2028 году. Общий объём частных инвестиций в этот проект составит 590 млн рублей. 

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

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