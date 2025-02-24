Правительство расширило границы территории опережающего развития «Приморье»
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» будут расширены, что позволит реализовать новый инвестиционный проект по созданию комфортной городской среды. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Включение в ТОР новых участков общей площадью около 36 га во Владивостоке позволит создать ландшафтно-рекреационный кластер в районе бухты Патрокл. Там планируется обустроить современную городскую набережную, где можно будет проводить фестивали, народные гулянья и другие культурные мероприятия.
Строительство набережной предполагается закончить в 2028 году. Общий объём частных инвестиций в этот проект составит 590 млн рублей.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.