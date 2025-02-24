«Россети Юг» инвестировали 6,6 млрд рублей в развитие энергокомплекса четырех южных регионов

«Россети Юг» в 2024 году направили на развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия 6,6 млрд рублей, что на 21 % превышает показатель предыдущего года. В течение года построены и реконструированы 1,4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), введены 269 МВА энергетических мощностей.

Инвестиции в строительство и модернизацию электросетевого хозяйства в Ростовской области составили 4,3 млрд рублей. В регионе построены и реконструированы 975 км ЛЭП, введено 228 МВА новых мощностей. В числе реализованных инвестпроектов – модернизация энергооборудования на подстанциях 110 кВ, реконструкция ЛЭП распределительной сети 0,4 кВ протяженностью 20 км в ст. Жуковская Дубовского района и двух линий электропередачи 35 кВ в Белокалитвинском районе.

В развитие электросетей в Астраханской области инвестировано 921 млн рублей. В регионе построены и реконструированы 137 км ЛЭП и введено 21,4 МВА. В рамках инвестиционной программы модернизирована подстанция 35 кВ «Началово» с увеличением трансформаторной мощности в два раза, построены электросети для развития малого и среднего бизнеса, промышленного производства.

Объем инвестиций в электросетевой комплекс Волгоградской области составил 891 млн рублей. Здесь построено и реконструировано 145 км линий электропередачи, введено 14,7 МВА мощностей. В числе ключевых инвестпроектов прошлого года – реконструкция подстанций 110 кВ в Еланском, Котовском, Котельниковском, Чернышковском, Суровикинском районах, строительство двух энергообъектов для технологического присоединения к сетям торгово-логистического центра на 5 тыс. рабочих мест в Волгограде.

В развитие электросетевого комплекса Калмыкии инвестировано 490 млн рублей. В 2024 году в республике построены и реконструированы 134 км ЛЭП, введено 4,6 МВА новых мощностей. В рамках инвестпрограммы в республике реализованы крупные проекты по подключению к электросетевой инфраструктуре новой солнечной электростанции в Лаганском районе, технологическому присоединению объектов в микрорайоне «Молодежный» в Элисте, для чего построено более 5 км кабельных линий электропередачи 10 кВ.

На строительство энергообъектов для подключения потребителей льготной категории «Россети Юг» в 2024 году направили почти 3 млрд рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников энергетики построили 502 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию 64 МВА трансформаторной мощности.

Реализация мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надежность электроснабжения потребителей и создать необходимые условия для техприсоединения к электрическим сетям.