«Северсталь» модернизирует газовую турбину за доменной печью № 4 Череповецкого металлургического комбината

«Северсталь» модернизирует газовую утилизационную бескомпрессорную турбину (ГУБТ-12) за доменной печью № 4 Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»).

По словам генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгения Виноградова, цель инвестиционного проекта, стоимость которого составит более 1,1 млрд рублей, – обновление основного оборудования с дополнительным экономическим эффектом за счет более эффективного использования избыточного давления газа после доменной печи № 4 и производства электроэнергии. С реализацией проекта установленная мощность ГУБТ-12 увеличится с 7 МВт *час до 11 МВт *час. При этом 100% отходящих доменных газов (порядка 450 м3 в час) будет использовано вторично, что обеспечит дополнительную выработку электроэнергии и поддержание в необходимых параметрах давления газа на домне.

Партнер, ранее уже привлекаемый к модернизации ГУБТ на ЧерМК, обеспечит поставку основного оборудования, разработку детального и шеф-инжиниринга, а также пусконаладку турбины.

«Полезная утилизация вторичных энергетических ресурсов и повышение собственной выработки электроэнергии является частью стратегии декарбонизации компании. Модернизация ГУБТ-12 обеспечит сокращение выбросов парниковых газов более 16,5 тыс. т СО2/год благодаря выработке электроэнергии без сжигания топлива и снижению закупки электроэнергии для нужд комбината», - отметил Евгений Виноградов.

Пуск турбины в эксплуатацию намечен на 2026 год.