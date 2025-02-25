Инновационная продукция «Форэнерго» на новейших ВЛ России

В конце 2024 года на энергетической карте Амурской области появились новые энергообъекты: переключательный пункт 500 кВ «Агорта» и подстанция 500 кВ «Даурия». Их связывает ЛЭП протяженностью 290 км.

ПП «Агорта» возведен недалеко от первой ГЭС Приамурья - Зейской, а ПС «Даурия» находится в нескольких километрах от Транссиба и в ближайшем будущем станет новым центром питания для объектов РЖД в Приамурье.

Благодаря этому проекту созданы условия для увеличения пропускной способности Восточного полигона РЖД, разработки золоторудного месторождения «Таборное» и угольного месторождения «Сыллахское» (ТОР «Южная Якутия»).

Переключательный пункт и подстанция оснащены самым современным оборудованием, внедрено новое отечественное программное обеспечение. Впервые его функционал включает дистанционное управление вторичными системами энергообъектов. Для компенсации реактивной мощности установлены российские шунтирующие реакторы.

При строительстве энергообъектов применена продукция ПО «ФОРЭНЕРГО» - линейная арматура и изоляторы. В качестве инновационной продукции применён новый компактированный провод и специальная линейная арматура для его монтажа производства нашего завода «МЗВА-ЧЭМЗ».

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