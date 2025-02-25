Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» удостоен благодарности губернатора Орловской области

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил благодарность губернатора Орловской области Андрея Клычкова за значительный вклад в развитие промышленного производства региона. Награждение состоялось в рамках второго межрегионального форума-выставки «Новый промышленник – из Орла на всю Россию», который прошел с акцентом на развитие промтуризма.

На мероприятии были представлены успешные кейсы предприятий России и Беларуси, направленные на популяризацию промышленного туризма. Губернатор Орловской области отметил, что в 2024 году орловские предприятия посетили 12,5 тысяч студентов и школьников, подчеркнув важность таких инициатив для привлечения молодых специалистов в промышленность.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает активно развивать промышленный туризм, открывая двери для будущих специалистов и демонстрируя преимущества работы в современной промышленности. В рамках экскурсионной программы «Медный путь» демонстрирует школьникам, студентам и всем желающим, что современный завод – это высокотехнологичное производство с комфортными условиями труда и достойной заработной платой.