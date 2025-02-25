В Новгородской области ФСБ совместно со специалистами «Россети Северо-Запад» обнаружили «черных» майнеров на бывшей свиноферме

Электроэнергию для производства криптовалюты потребляли незаконно. По предварительным данным, нанесенный майнерами ущерб компании — более 24 миллионов рублей.

Энергетики отключили оборудование для производства криптовалюты. Контейнеры демонтировали. Подозреваемые задержаны, материалы предоставлены в СУ СК России по Новгородской области. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ущерб Группы «Россети» от «черных» майнеров превысил 1,3 млрд рублей в 2024 году. Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы переданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы.



Майнинговые фермы создают риски перегрузки сетей. Это одна из основных причин низкого напряжения, что может приводить к порче оборудования и бытовой техники.

Официальный Telegram-канал Россети Северо-Запад