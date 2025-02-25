Для реконструкции дороги с Рогачевским мостом в Подмосковье ищут подрядчика

Для реконструкции участка автодороги с Рогачевским мостом в Дмитровском городском округе Московской области ищут подрядчика. Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликована на портале Госзакупок.

Речь о торгах на выполнение реконструкции дороги «Спиридово – «А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК» с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы и автомобильной дороги по улице Профессиональная в Дмитрове. Максимальная цена контракта составляет более 14,765 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 марта, победителя намерены определить 17 марта. Срок исполнения контракта – 1843 дня.

Напомним, проект реконструкции дороги с модернизацией Рогачевского моста в Подмосковье одобрен госэкспертизой в начале 2025 года. Общая протяженность участков, где пройдут работы, составит 3,9 км. В ходе работ мост расширят до четырех полос движения, а на основном ходу дороги построят четырехполосный путепровод через пути Савеловского направления МЖД. Кроме того, проектом реконструкции предусмотрено строительство мостовой переправы через ручей Березовец, подпорных стен, шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений и иных коммуникаций.

Добавим, осенью 2023 года ограничили движение грузовиков и автобусов по Рогачевскому мосту.