АО «Контактор» продлевает акцию на серию автоматических выключателей PRO.KVANT. Специальные условия продолжают действовать, благодаря чему покупатели имеют возможность приобрести оборудование этой серии со скидкой 15% относительно цен предыдущего года.

Автоматические выключатели PRO.KVANT представляют собой надежное решение для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Они гарантируют бесперебойное электроснабжение и подходят для НКУ жилых, общественных и промышленных зданий.

Преимущества выбора PRO.KVANT:

Высокие номинальные параметры для сложных задач.

Повышенная износостойкость для стабильной работы в экстремальных условиях эксплуатации.

Широкий модельный ряд для гибкого подхода в проектах.

Полная техническая, сервисная, гарантийная и постгарантийная поддержка.

Благодаря отличным техническим характеристикам аппараты сохраняют свою работоспособность после отключения сверхтоков с величинами вплоть до предельных значений.