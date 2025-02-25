«Контактор» продлевает акцию на серию автоматических выключателей PRO.KVANT

8 часов назад
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Источник:
Завод Контактор
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АО «Контактор» продлевает акцию на серию автоматических выключателей PRO.KVANT. Специальные условия продолжают действовать, благодаря чему покупатели имеют возможность приобрести оборудование этой серии со скидкой 15% относительно цен предыдущего года.

Автоматические выключатели PRO.KVANT представляют собой надежное решение для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Они гарантируют бесперебойное электроснабжение и подходят для НКУ жилых, общественных и промышленных зданий.

Преимущества выбора PRO.KVANT:

  • Высокие номинальные параметры для сложных задач.
  • Повышенная износостойкость для стабильной работы в экстремальных условиях эксплуатации.
  • Широкий модельный ряд для гибкого подхода в проектах.
  • Полная техническая, сервисная, гарантийная и постгарантийная поддержка.

Благодаря отличным техническим характеристикам аппараты сохраняют свою работоспособность после отключения сверхтоков с величинами вплоть до предельных значений.

Для получения подробной информации о продукции серии PRO.KVANT предлагаем ознакомиться с каталогом компании, доступным по ссылке: https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/354/0o3kzvpp65x3g2a9s73ixyj6qrzwykxq/PRO.KVANT_catalogue.pdf

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  