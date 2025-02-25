«Контактор» продлевает акцию на серию автоматических выключателей PRO.KVANT
АО «Контактор» продлевает акцию на серию автоматических выключателей PRO.KVANT. Специальные условия продолжают действовать, благодаря чему покупатели имеют возможность приобрести оборудование этой серии со скидкой 15% относительно цен предыдущего года.
Автоматические выключатели PRO.KVANT представляют собой надежное решение для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Они гарантируют бесперебойное электроснабжение и подходят для НКУ жилых, общественных и промышленных зданий.
Преимущества выбора PRO.KVANT:
- Высокие номинальные параметры для сложных задач.
- Повышенная износостойкость для стабильной работы в экстремальных условиях эксплуатации.
- Широкий модельный ряд для гибкого подхода в проектах.
- Полная техническая, сервисная, гарантийная и постгарантийная поддержка.
Благодаря отличным техническим характеристикам аппараты сохраняют свою работоспособность после отключения сверхтоков с величинами вплоть до предельных значений.
Для получения подробной информации о продукции серии PRO.KVANT предлагаем ознакомиться с каталогом компании, доступным по ссылке: https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/354/0o3kzvpp65x3g2a9s73ixyj6qrzwykxq/PRO.KVANT_catalogue.pdf