РЭА Минэнерго России и ВИНИТИ РАН планируют создание отраслевого сегмента в рамках домена «Наука и инновации»

В РЭА Минэнерго России состоялась рабочая встреча представителей Агентства, Министерства энергетики Российской Федерации и Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, а также взаимодействие участников государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ) в интересах топливно-энергетического комплекса.

В совещании приняли участие генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, директор Департамента цифровой трансформации Минэнерго России Феликс Мицкевич, и.о. директора ВИНИТИ РАН Сергей Гарбук, а также другие представители указанных организаций.

Алексей Кулапин рассказал о востребованности научно-технической информации в деятельности ведущих компаний ТЭК и важности обмена информацией с ВИНИТИ РАН. Для этого организации активизируют совместную работу по созданию информационных продуктов и электронных сервисов в сфере энергетики.

«На сегодняшний день РЭА Минэнерго России обеспечивает формирование и организацию использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных по результатам научно-технической деятельности организаций в интересах ТЭК, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Для того чтобы обеспечить отраслевых специалистов актуальными материалами, Агентство регулярно составляет тематические дайджесты, а недавно мы обновили Единый справочно-информационный фонд», ‒ отметил Алексей Кулапин.

Внедрение новых цифровых технологий в деятельность ГСНТИ в рамках домена «Наука и инновации» платформы «ГосТех» обсудил с присутствующими Сергей Гарбук. Он отметил, что необходимо облегчить доступ к научно-технической информации, и более тесное сотрудничество с РЭА Минэнерго России может стать эффективным шагом на пути к этому.

На встрече приняли решение о подготовке предложения в Минобрнауки России по формированию отраслевого сегмента в сфере ТЭК в рамках домена «Наука и инновации» ‒ цифрового сервиса, консолидирующего сведения о достижениях отечественной науки. Создание сегмента будет способствовать обеспечению отраслевого заказа, разработке полезных цифровых продуктов для диверсификации бизнеса и прогнозирования развития технологий. Оперативное сопровождение отраслевого сегмента предлагается закрепить за Российским энергетическим агентством Минэнерго России.

Кроме того, была предложена концепция создания на базе Агентства «Единого окна НТИ для ТЭК», чтобы агрегировать на этой платформе важнейшую отраслевую научно-техническую информацию по разным уровням готовности технологий.

В ближайшее время стороны планируют подготовить проект соглашения о сотрудничестве РЭА Минэнерго России и ВИНИТИ РАН. В завершение встречи Алексей Кулапин пригласил представителей института принять участие в научно-практической конференции «Территория энергетического диалога».

*** ВИНИТИ РАН обеспечивает российское сообщество научно-технической информацией по проблемам точных, естественных и технических наук. Сейчас в базе насчитывается более 40 млн публикаций, свыше 600 тыс. новых публикаций появляется ежегодно.