«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения СНТ «Энергетик» в городском округе Солнечногорск

Энергетики филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в СНТ «Энергетик» городского округа Солнечногорск.

Благодаря выполненным работам улучшены качество и надежность электроснабжения садового товарищества. Кроме того, увеличение мощности позволит обеспечить присоединение новых потребителей электроэнергии.

Компания «Россети Московский регион» в 2025 году в рамках ремонтной программы в населенных пунктах городского округа Солнечногорск отремонтирует более 30 трансформаторных подстанций, а также 21 выключатель 6-220 кВ, 9 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 10 км воздушных линий 35-220 кВ. Будет осуществлена расчистка более 200 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего. Ключевая цель реализации программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.