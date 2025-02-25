«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 360 км линий электропередачи в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2024 году отремонтировали 369 км линий электропередачи (ЛЭП): 143 км линий высокого класса напряжения (35-110 кВ) и 144,6 км ЛЭП 0,4-10 кВ.

Энергетики заменили 132 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Конструкция СИП практически исключает возможность схлестывания, коротких замыканий и обрывов, а наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. Применение современного провода позволяет исключить основные причины технологических нарушений на линий электропередачи, а значит – повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.



В перечне выполненных работ также замена более 2,4 тыс. дефектных опор, свыше 7,3 тыс. поврежденных и устаревших изоляторов на современные аналоги российского производства.



Кроме того, энергетики расчистили 76 га просек энергообъектов от древесной и кустарниковой растительности, которая могла стать причиной технологических нарушений в период неблагоприятных погодных условий.



Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Каббалкэнерго» в 2024 году.