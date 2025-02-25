«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения более 400 тыс. жителей на востоке Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в 2024 году отремонтировали на востоке Ростовской области оборудование трёх высоковольтных питающих центров и более 560 комплектных трансформаторных подстанций, почти 200 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Это позволило повысить надежность и качество электроснабжения в Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Константиновском, Мартыновском, Ремонтненском и Цимлянском районах, где проживают более 400 тысяч человек.

Энергетики провели комплексный ремонт оборудования на подстанциях 35-110 кВ, обеспечивающих электроэнергией города Волгодонск и Цимлянск, ст. Жуковскую Дубовского района. В комплектных трансформаторных подстанциях отремонтировали 58 силовых трансформаторов, от надежности работы которых зависит стабильность функционирования данных энергообъектов.

В распределительной сети 0,4–10 кВ специалисты заменили 500 дефектных опор и 33 км провода, из них 17 км – на самонесущий изолированный провод (СИП) с высокими эксплуатационными характеристиками. СИП установлен на линиях электропередачи в хуторах Пирожок, Харьковский, Щеглов, Сиротский, Агрономов, Калинин, Малая Орловка, в станицах Николаевская и Калининская, селах Кормовое и Федосеевка. Для повышения надежности электроснабжения на самонесущий изолированный провод также заменены 80 вводов в жилые дома в семи населенных пунктах.

Объем финансирования ремонтной программы в восточных районах Ростовской области в 2024 году увеличился на 35 % относительно предыдущего года и составил почти 42 млн рублей.