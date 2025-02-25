РусГидро приглашает на ежегодную конференцию «День поставщика»

РусГидро приглашает на седьмую конференцию «День поставщика», которая состоится 2 апреля 2025 года в г. Казань. Мероприятие пройдет в рамках Татарстанского энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ» в Международном выставочном центре «Казань Экспо» по адресу: Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, здание 1, корпус 1.

«День поставщика» пройдет в смешанном онлайн/офлайн формате. Регистрация участников осуществляется на сайте конференции. Участие бесплатное.

В ходе мероприятия особое внимание РусГидро планирует уделить поставщикам из Республики Татарстан, которые могут не только работать напрямую с организациями Группы РусГидро, но и найти заказчиков среди крупных компаний, реализующих проекты Группы по всей России, в том числе на Дальнем Востоке.

В ходе конференции будут обсуждены вопросы по увеличению количества потенциальных участников закупок, включая субъекты малого и среднего предпринимательства. Участников рынка познакомят с существующей системой закупок, новыми проектами, важными для поставщиков изменениями.

В мероприятии примут участие представители РусГидро, Республики Татарстан и электронных торговых площадок. Представители поставщиков в формате дискуссии смогут задать докладчикам интересующие вопросы.

РусГидро проводит «День поставщика» с 2016 года. За это время его участниками стали представители более 1 200 российских и иностранных компаний. Цель мероприятия – расширение количества участников закупок Группы РусГидро, их знакомство с системой закупок Группы и изменениями в законодательстве, регламентирующем закупочную деятельность заказчиков с государственным участием.