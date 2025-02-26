Ассоциация «Электрокабель» провела очередное заседание клуба маркетологов для уточнения аналитических данных кабельной отрасли
26 февраля прошло очередное заседание клуба маркетологов Ассоциации "Электрокабель", где обсуждались данные из аналитического отчета по итогам работы кабельной промышленности за последние 3 года и делался прогноз на следующие периоды. В заседании приняли участие представители компаний: УНКОМТЕХ, ХКА, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, ИНКАБ, ГЕНЕЗИС, ОВС, КАМКАБЕЛЬ, РУСКАБЕЛЬ и другие.
Открывала клуб маркетологов генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" Наталья Сахарова, а основной темп заседания задавал Президент АЭК Максим Третьяков, который традиционно готовит доклад о состоянии отрасли для Общего собрания и представляет ограниченную версию этого же доклада на выставке Cabex 2025.
Собранная статистика по членам Ассоциации "Электрокабель" совпадает с ощущением большинства игроков рынка. 2024 год завершился для отрасли минимальным ростом на уровне нескольких процентов, но этот рост не равномерный по отдельным группам предприятий и отраслям потребления. Силовые кабели для строительства показали не существенное падение по предприятиям-членам АЭК, но сегмент рынка кабелей мелкого сечения в 3-4 квартале 2024 года, безусловно, принял на себя основной удар от отмены льготных программ строительства. В 2025 году Ассоциация "Электрокабель" ожидает, что этот сегмент рынка покажет еще более серьезное снижение из-за "догоняющего" эффекта. Объекты строительства все-таки достраивают и кабель на них поставляется, а вот темпы закладки новых объектов существенно упали. Именно поэтому кабельная отрасль ощутит эффект от снижения строительства в 2025 году. Падение по сегменту может составить 15-20%, что очень существенно для кабельного рынка. О надвигающейся проблеме свидетельствует значительное снижение (на уровне 15%) объемов гибких кабелей для машин, оборудования и приборов - тех самых кабелей, которые используются для первичных временных подключений, сварочных работ и других ранних стадий строительства. По ним падение уже в 2024 году составило около 15%, а значит, что этот эффект может перейти и на кабели следующих этапов строительства.
На заседании были представлены и данные по импорту и экспорту кабельной продукции. В настоящее время объем импорта кабеля в Россию можно оценить на уровне 90 млрд. рублей в год. Экспорт около 50 млрд. руб. Таким образом кабельный бизнес все еще имеет отрицательное "сальдо" внешнеторгового баланса. Однако стоит учитывать, что значительную часть импорта составляют ближайшие страны - Белоруссия и Казахстан, а изменения в структуре стран-импортеров скорее всего можно списать на изменения логистических цепочек из-за санкций. Так в число крупнейших импортеров попала, например, Монголия, которая, очевидно, не имеет серьезного потенциала в кабельном бизнесе.
Президент АЭК Максим Третьяков при разборе аналитики заметил, что Россия идет вне мирового тренда на изменение структуры потребления металлов в кабельной промышленности. У нас в стране меди все еще больше, чем алюминия и состав не меняется. В Китае и США, да и на большинстве других рынков идет явное изменение рынка в сторону алюминия из-за очень высоких цен на медь. В России и в Ассоциации "Электрокабель" пока такого тренда не видно. Алюминий составляет около 30-35% в объеме потребления металлов (в тоннах) и соотношение год от года меняется незначительно.
На заседании обсуждались отдельные группы кабельно-проводниковой продукции, динамика данных, вопросы предоставления, сбора, консолидации и фильтрации информации и прогнозирования на основе смежных индикаторов - поставок и импорта пластификаторов, оценка рынка через число муфт и другие способы двойной проверки данных.
Еще одной темой стал проект разработки публичных ценовых индикаторов в кабельной отрасли, которые помогли бы понять минимально допустимую цену и себестоимость продукции. Работы и инициативы в рамках данного проекта осуществляет заместитель генерального директора АЭК Сергей Аджемов.
Итоговый доклад о состоянии кабельной промышленности и перспективах ее развития на ближайшие годы будет представлен Президентом АЭК Максимом Третьяковым на 86 Общем собрании АЭК в Сочи, которое пройдет с 4 по 5 марта 2025 года. Сокращенная публичная часть доклада будет включена в деловую программу выставки Cabex 2025.
Аналитический отчет и новый проект ценового индикатора доступны участникам "Клуба маркетологов" Ассоциации "Электрокабель" в закрытом чате.