Daccord возобновляет поставки универсальных суппортов для кабель-каналов METRA

Универсальные суппорты для кабель-каналов METRA бренда Daccord вновь доступны к заказам.

Суппорт подходит для монтажа электроустановочных изделий серий ETIKA, VALENA, INSPIRIA в кабель-каналы METRA: 85×50мм, 100×50мм и 130×50мм.

Являясь незаменимым элементом для установки розеток и выключателей в кабель-каналы METRA, суппорты отличает надежное и прочное крепление в основании кабель-канала, а также:

два преднакрученных монтажных винта в комплекте — экономия времени монтажа электроустановочных изделий;

антискользящие выступы — фиксация розеток и выключателей в нужном месте кабель-канала;

многопостовая установка — соединение суппортов с ЭУИ в ряд, благодаря креплению «шип-паз».

Универсальные суппорты — это российский продукт собственного производства Группы компаний Daccord в Ульяновске. Все изделия на предприятиях Daccord выпускаются под строгим контролем качества и соответствуют национальным стандартам безопасности.

Обратите внимание, цена на универсальные суппорты METRA стала доступнее на 38%