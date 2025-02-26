Daccord возобновляет поставки универсальных суппортов для кабель-каналов METRA
26 февр. 2025, 14:48
200
Время чтения ≈ 2 минуты
Универсальные суппорты для кабель-каналов METRA бренда Daccord вновь доступны к заказам.
Суппорт подходит для монтажа электроустановочных изделий серий ETIKA, VALENA, INSPIRIA в кабель-каналы METRA: 85×50мм, 100×50мм и 130×50мм.
Являясь незаменимым элементом для установки розеток и выключателей в кабель-каналы METRA, суппорты отличает надежное и прочное крепление в основании кабель-канала, а также:
- два преднакрученных монтажных винта в комплекте — экономия времени монтажа электроустановочных изделий;
- антискользящие выступы — фиксация розеток и выключателей в нужном месте кабель-канала;
- многопостовая установка — соединение суппортов с ЭУИ в ряд, благодаря креплению «шип-паз».
Универсальные суппорты — это российский продукт собственного производства Группы компаний Daccord в Ульяновске. Все изделия на предприятиях Daccord выпускаются под строгим контролем качества и соответствуют национальным стандартам безопасности.
Обратите внимание, цена на универсальные суппорты METRA стала доступнее на 38%