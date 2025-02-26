Голладский TenneT заключил договоры на сумму € 1,75 млрд на расширение и модернизацию высоковольтной электросетевой инфраструктуры

Системный оператор Нидерландов TenneT заключил рамочные соглашения подряда со сроком исполнения 10 лет на сумму € 1,75 млрд с 4 региональными партнерами – СП в составе компаний SELT и Volker-Energy Solutions, а также компаниями Electromontaj, Spie Nederland и Omexom GA Energo.

В соответствии с заключенными с TenneT соглашениями подрядчики выполнят работы по сооружению новых высоковольтных ЛЭП совокупной протяженностью 400 км, а также по модернизации 600 км существующих ЛЭП. Это позволит увеличить пропускную способность передающей сети на 30%, что необходимо для интеграции ВИЭ-генерации и реализации целей по достижению углеродной нейтральности. На первом этапе работ планируется построить новую ЛЭП 380 кВ между Рилландом на юго-западе и Тилбургом на севере страны.

Ранее TenneT заключил рамочные соглашения с этими же подрядчиками на выполнение необходимых подготовительных работ, в т.ч. подготовку площадок для установки опор ЛЭП, прокладку временных подъездных дорог, а также установку фундаментов для более 1 500 опор с последующим восстановлением возделанных земельных участков и прилегающей территории.

Для устранения т.н. «узких» мест в передающей сети и высвобождения дополнительной пропускной способности TenneT в течение ближайшего десятилетия планирует инвестировать более € 60 млрд в развитие нидерландской высоковольтной наземной и шельфовой электрической сети.

Официальный сайт TenneT https://www.tennet.eu