Инновационный продукт, изготовленный из переработанного пластика

Плюс
45 минут назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Американская компания Spazzolplastica North America LLC предлагает инновационный продукт, произведенный из переработанного пластика, который оказывает революционное влияние на рынки Европы и США: экономия затрат на транспортировку, оптимизация хранения и устойчивый и экологически безопасный срок службы, способствующий защите окружающей среды. Компания Spazzolplastica North Amer

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