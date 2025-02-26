Путепровод через МЦД-2 построят в Сходненском тупике

4 часа назад
261
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Автомобильный путепровод возведут в Сходненском тупике на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, он заменит существующий переезд через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

«В связи с возросшей интенсивностью железнодорожного сообщения на МЦД-2 возникла потребность в строительстве путепровода. Диаметр, по сути, разделил район на две части, что создает сложности для транзитного движения автомобилей. Длина нового путепровода с подходами составит 385 метров. Там оборудуют по две полосы движения в каждом направлении и тротуары по обе стороны сооружения. Согласно контракту, завершить проект планируется до конца 2027 года», – сказал Владимир Ефимов

Путепровод построят на перегоне между станциями Тушинская и Трикотажная.

«Сооружение будет лишь частью крупного проекта реконструкции и строительства транспортной инфраструктуры в районе Покровское-Стрешнево. В состав контракта также входит строительство продолжения Сходненской улицы, съезда-заезда в Волоколамский проезд и его реконструкция», – отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Подведомственное Департаменту ГКУ «УДМС» заключило государственный контракт на проектирование и строительство сооружения с АО «ДиМ» – Дивизион «Дороги и Мосты», входящим в АО «Группа компаний «Нацпроектстрой».

«Новый объект дорожной инфраструктуры заменит действующий одноуровневый переезд в Сходненском тупике и значительно улучшит транспортную ситуацию в столичном районе Покровское-Стрешнево к северу от Волоколамского шоссе. Реализует этот проект филиал дивизиона «Мостоотряд-114», – уточнил генеральный директор АО «ДиМ» Михаил Григорьев.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку