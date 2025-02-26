Расширение ассортимента телекоммуникационной продукции TERACOM от бренда EKF для построения сетей Industrial Ethernet

В ассортименте кабельной телекоммуникационной продукции TERACOM от бренда EKF появилось новое исполнение информационного кабеля – кабель витая пара CAT.5e 4 пары для построения сетей Industrial Ethernet в оболочке полиуретан PUR.

Новинка предназначена для промышленных объектов, состоит из четырех пар проводников, имеет двойное экранирование SF/UTP для защиты от внешних электромагнитных помех и высокую гибкость за счет многопроволочных медных жил.

Благодаря оболочке из полиуретана кабель обладает высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям и воздействию агрессивных химических жидкостей и сред.

Кабель универсален: его можно применять как для внутренней, так и для наружной прокладки при температуре от -50 до +80°С. Поставляется бобинами по 500 и 305 метров.

Новинка подходит для подключения различных датчиков и исполнительных механизмов в системах автоматизации, обеспечивая надежную передачу данных в условиях повышенных механических нагрузок. Может использоваться для построения локальных сетей на заводах и фабриках, где требуется высокая скорость передачи данных и защита от внешних помех. На современных складах, где используются автоматизированные системы управления, кабель может применяться для связи между различными устройствами и системами, включая сканеры штрихкодов и терминалы. Также продукт подходит для прокладки в системах уличного освещения и управления.