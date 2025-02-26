WIRE в «Тимирязев Центр»: пространство для развития вашего бизнеса

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE вновь соберет участников рынка с 3 по 5 июня в Москве на площадке ВЦ «Тимирязев Центр».

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В новом сезоне экспозиции подготовят участники из России, Италии, Турции, Китая, Индии и Ирана. Экспоненты продемонстрируют новейшие разработки в области производства оборудования, технологических инструментов и специализированных материалов, а также предложат инновационные проекты и услуги для отраслевых игроков. На выставке будут представлены как уже зарекомендовавшие себя бренды, так и новые компании, стремящиеся выйти на международный рынок.

Предстоящий сезон выставки пройдет на новой площадке – ВЦ «Тимирязев Центр». В 2025 году мы не только сохраним все лучшие традиции, но и обогатим выставочное пространство новыми возможностями, участниками и технологиями. WIRE продолжит быть центром притяжения для профессионалов отрасли, предоставляя уникальную платформу для обмена знаниями, опытом и идеями. Выставка представит широкий спектр производителей и сервисных компаний, отражая разнообразие рынка, устойчивость традиционных игроков и перспективные направления в области инноваций.

Кирилл Пискарев, директор выставки WIRE

Важным местом встречи участников, посетителей и ведущих экспертов рынка станет дискуссионная площадка выставки WIRE Plaza. В новом сезоне будут затронуты темы актуальных тенденций индустрии, технологий и оборудования, материалов для производства, аддитивных решений и многое другое. Пройдут выступления ведущих экспертов и аналитиков, а также предпринимателей из сферы технологических инноваций.

WIRE — это современная платформа для бизнеса и коммуникаций, которая объединяет передовые технологии и расширяет горизонты индустрии проволочного и кабельного производства. Выставка является частью альянса и проходит параллельно с проектами Литмаш, Металлургия, Трубы и Металлоконструкции (организатор – «Металл-Экспо»).

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в ВЦ «Тимирязев центр», Москва.