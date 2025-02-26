Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности с 18.02.2025 по 24.02.2025

По сравнению с предыдущей неделей значения среднего недельного индекса равновесных цен были выше на территории европейской части России и Урала, а на территории Сибири и Дальнего Востока были ниже. Средние индексы равновесных цен с начала 2025 года были выше значений индексов за аналогичный период прошлого года на территории европейской части России и Урала, а также Сибири.

Общий объем планового электропотребления на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю составил 24,87 млн МВт∙ч. В европейской части РФ и на Урале плановое электропотребление составило 18,82 млн МВт∙ч. Суммарный объем планового потребления в европейской части РФ и на Урале с начала года составил 142,3 млн МВт∙ч. В Сибири плановое электропотребление составило 4,91 млн МВт∙ч. Суммарный объем планового потребления в Сибири с начала года составил 38,9 млн МВт∙ч. На территории Дальнего Востока плановое электропотребление составило 1,14 млн МВт∙ч. Суммарный объем планового потребления на Дальнем Востоке с начала года составил 9,2 млн МВт∙ч.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки европейской части России и Урала доля ТЭС относительно прошлой недели снизилась на 0,4 процентного пункта и выросла на 1,9 процентного пункта относительно среднего значения с начала года. В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС относительно предыдущей недели вырос на 0,7 процентного пункта и была на 0,5 процентного пункта ниже относительно среднего значения с начала года. В структуре плановой выработки на территории Дальнего Востока доля ТЭС относительно предыдущей недели снизилась на 0,9 процентного пункта и была на 0,6 процентного пункта ниже относительно среднего значения с начала года.

В европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 73,59% выработки, на ГЭС, АЭС и ВИЭ – 5,76%, 20,04% и 0,61% соответственно. В Сибири структура выработки сформировалась следующим образом: ТЭС – 60,65%, ГЭС – 39,12%, ВИЭ – 0,23%. На Дальнем Востоке на ТЭС пришлось 65,64% выработки, на ГЭС – 34,36%.

Индекс равновесных цен в европейской части РФ и на Урале за неделю вырос на 0,3% и составил 2 006,3 руб./МВт∙ч (средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года вырос на 14,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В Сибири индекс за неделю снизился на 2,8% – до 1 844,2 руб./МВт∙ч (средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 30,9%). На территории Дальнего Востока индекс за неделю снизился на 0,3% – до 3 184,8 руб./МВт∙ч.

По состоянию на 21 февраля 2025 года общая задолженность участников рынка составила 67,822 млрд рублей, в том числе: задолженность по ценовым зонам составила 67,822 млрд рублей, по неценовым зонам – 0,000 млрд рублей.