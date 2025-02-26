«Роснефть» ввела в эксплуатацию крупный энергообъект на Самотлорском месторождении

«Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», запустил в работу новую электрическую подстанцию, чтобы обеспечить более надежное снабжение электроэнергией механизированного фонда скважин и объектов подготовки и перекачки нефти. Экономический эффект от ввода нового объекта составит около 425 млн руб. в год.

Подстанция напряжением 110/35/6 кВ и мощностью 2х40 МВА оснащена современным силовым и коммутационным оборудованием российского производства, которое адаптировано для бесперебойной работы в климатических условиях Западной Сибири. Автоматика управления и устройство релейной защиты обеспечивают удалённый контроль за оборудованием в режиме реального времени. Электроника также позволяет провести онлайн-диагностику параметров работы силовых трансформаторов, в частности, химический анализ состояния трансформаторного масла. Техническое обслуживание может осуществляться «по состоянию», что позволяет продлить срок службы оборудования.

Для питания подстанции построена двухцепная высоковольтная линия электропередачи протяжённостью 16 км. Фундаменты опор имеют ледовую защиту, повышающую надёжность конструкций воздушной трассы, проходящей преимущественно по болотистой местности. Телеуправляемые выключатели сократят время оперативных переключений и повысят качество управления энергетическими режимами.

На линии проведены природоохранные мероприятия – специальные устройства исключают посадку птиц на провода, что позволяет полностью защитить популяцию пернатых.

АО «Самотлорнефтегаз», одно из ключевых добывающих предприятий НК «Роснефть», ведет производственную деятельность в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Разрабатывает крупнейшее в России Самотлорское месторождение, промышленная эксплуатация которого началась в 1969 году. Общая площадь лицензионных участков предприятия составляет более 2,9 тыс. кв. км.

Предприятие управляет развитой электросетевой инфраструктурой. В эксплуатации «Самотлорнефтегаза» находятся, в общей сложности, более 230 подстанций различного класса напряжения, свыше 70 распределительных устройств, линии электропередачи протяжённостью более 4 тыс. км.