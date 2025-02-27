Алюминиевая Ассоциация укрепляет кооперацию с Таиландом

час назад
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Источник:
Алюминиевая Ассоциация
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Делегация Алюминиевой Ассоциации посетила Королевство Таиланд с деловой миссией, в ходе которой состоялись встречи с государственными и деловыми кругами. В частности, в Комитете промышленности Парламента Таиланда и Министерстве торговли Таиланда обсудили возможности по наращиванию поставок российского алюминия и алюминиевой продукции для обеспечения растущего спроса со стороны основных отраслей тайской экономики. Стороны договорились содействовать активизации переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Таиландом. Проведены встречи с компаниями-потребителями алюминиевой продукции, включая крупнейшего производителя цемента Таиланда, на которой обсудили поставки российской порошковой продукции для производства газобетона.

В рамках деловой миссии представители Алюминиевой Ассоциации посетили международную промышленную выставку FTI EXPO. Заместитель председателя Артём Асатур принял участие в панельной дискуссии “Go Green” под эгидой Российско-Таиландского делового совета с выступлением о преимуществах российского низкоуглеродного алюминия и его вкладе в повышение экологической устойчивости и развитие экономики Таиланда. Также на полях данной выставки состоялась ознакомительная встреча с руководителями Клуба алюминиевой промышленности Таиланда и Клуба производителей автокомпонентов. Эксперты выразили уверенность в перспективах российского алюминия на рынке Таиланда, подчеркивая его высокое качество и конкурентоспособность.

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Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.