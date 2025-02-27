Более 2,6 млрд рублей инвестируют в новый текстильный производственный комплекс в Раменском

Компания «Логистик-М» (входит в группу «ВСФ Логистика») планирует запустить комплекс по серийному производству одежды. Компания получила земельный участок в муниципальном округе Раменский в льготную аренду.

Компания «Логистик-М» (входит в группу «ВСФ Логистика») планирует запустить комплекс по серийному производству одежды. Компания получила земельный участок в муниципальном округе Раменский в льготную аренду.

«Объем инвестиций компании «Логистик-М» в создание производственного комплекса по выпуску одежды оценивается в более чем 2,6 млрд рублей. В рамках проекта компания рассчитывает создать 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2027 год. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объем производства составит 1,25 млн единиц одежды», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект предполагается реализовать в течение трех лет, на предприятии будут производить верхнюю одежду по собственному дизайну из трикотажа, кожи и меха для всей семьи.