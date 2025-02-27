Более 2,6 млрд рублей инвестируют в новый текстильный производственный комплекс в Раменском
Компания «Логистик-М» (входит в группу «ВСФ Логистика») планирует запустить комплекс по серийному производству одежды. Компания получила земельный участок в муниципальном округе Раменский в льготную аренду.
Компания «Логистик-М» (входит в группу «ВСФ Логистика») планирует запустить комплекс по серийному производству одежды. Компания получила земельный участок в муниципальном округе Раменский в льготную аренду.
«Объем инвестиций компании «Логистик-М» в создание производственного комплекса по выпуску одежды оценивается в более чем 2,6 млрд рублей. В рамках проекта компания рассчитывает создать 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2027 год. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объем производства составит 1,25 млн единиц одежды», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект предполагается реализовать в течение трех лет, на предприятии будут производить верхнюю одежду по собственному дизайну из трикотажа, кожи и меха для всей семьи.
«Под реализацию инвестпроекта компании предоставлен земельный участок площадью более 37 га с видом разрешенного использования под производственную деятельность. В планах построить комплекс зданий общей площадью 38 тысяч квадратных метров, где будет размещено само производство, а также оборудованы зоны для логистических операций», - добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.