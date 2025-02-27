EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля торговой марки ТИТАН (ООО КЗ «ТИТАН») закупленного на интернет-площадке OZON (продавец ИП Файзрахманов Р.А. «Кабель Маркет»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5:

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 11%)

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5:

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 11,9%)

Напомним, образцы кабельно-проводниковой продукции ТМ ТИТАН отбирались специалистами EL-Комитета НОПСМ в течение 2023-2024 гг. Тогда, по результатам проведенных испытаний в 5 из 6 образцах были выявлены различные нарушения требований ГОСТ. Таким образом, можем констатировать, что ООО КЗ «ТИТАН» целенаправленно и стабильно производит фальсифицированную кабельную продукцию, и последняя проверка очередное тому доказательство.

Полученные результаты лабораторных испытаний дают основания специалистам EL-Комитета НОПСМ для проведения судебно-претензионных работ в отношении и производителя, и продавца, которые, в свою очередь, ведут недобросовестный бизнес.