Никакой мафии. Итальянская «Честная позиция» IMQ. Качество есть, а борьбы нет. Эксклюзивная статья RusCable Плюс

В мире кабельного и полимерного производства в России есть проблема, требующая безотлагательного внимания. Это проблема качества и соблюдения стандартов. Изучая пути минимизации фальсификаций и контроля качества в кабельном бизнесе в условиях свободного рынка, единственным значимым аспектом является репутация и наличие инструментов ее подтверждения. И эту проблему можно решать по-разному, например, по-итальянски, так, как это реализовано в системе IMQ.

Российские и итальянские проблемы в кабельном бизнесе идентичны. Только исторические пути двух стран серьезно отличаются. В новой статье RusCable Плюс вместе с экспертом из Италии Камилло Карделли мы не только рассмотрели исторические аспекты становления системы качества в Италии, но и конкретные практики, которые работают прямо сейчас и могут стать основой для изменений в российской кабельной отрасли.

Как устроена итальянская система IMQ и почему она не использует слова "Честный" и совсем не похожа на мафию? Как показывает опыт Италии, качество может существовать без постоянной "борьбы" — только нужно создать правильные условия.

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