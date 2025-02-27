Началось строительство путепровода через Транссиб в Белогорске Амурской области

В Белогорске Амурской области в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» приступили к строительству путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль. Искусственное сооружение будет располагаться в створе улицы Базарной, вместе с подъездными путями его протяженность составит более 1,6 км. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В настоящий момент ведутся подготовительные мероприятия - они займут немало времени. Чтобы безопасно построить путепровод и организовать подъездные пути, необходимо высвободить дополнительные территории, на которых сейчас располагаются другие постройки - как частные, так и государственные. Параллельно с этим идет подготовка свободной территории: проводится расчистка площадки под возведение объекта и создание временного вахтового городка. Кроме того, сейчас на объект доставляют мощную сваебойную технику, необходимую для устройства фундамента будущего путепровода.

После завершения подготовительных работ начнут ключевой этап - погружение свай, которые обеспечат надежную основу для всего мостового сооружения. Отмечается, что данный процесс требует высокой точности и соблюдения строгих технологических норм, чтобы гарантировать долговечность и безопасность конструкции.

«Строительство нового путепровода в Белогорске - это необходимость, чтобы в дальнейшем сохранить транспортное сообщение между микрорайонами, расположенными на «горе», с остальным городом. Водители должны проезжать по путепроводу без пробок и рисков, а пешеходы - безопасно идти по специально оборудованным зонам. Нынешний путепровод, как выяснилось после передачи его от муниципалитета Белогорска «Амурупрадору», имеет высокий уровень износа. Поэтому строительство нового откладывать было нельзя. Проект крупный, сложный, но будем прикладывать все усилия, чтобы построить быстро и качественно», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

Добавим, в Приамурье реализуется несколько проектов по строительству путепроводов на пересечении автомобильных дорог с Транссибом. Сооружения мостового типа сейчас возводят в Серышеве и Новобурейском. В конце сентября на ж/д станции Магдагачи ввели в эксплуатацию автомобильный проезд под путями Транссибирской магистрали. В планах - еще четыре сооружения, включая путепровод в Белогорске.