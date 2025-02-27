RusCable Live - СКАТ. Силовая кабельная арматура Татарстана. Уроки муфтоведения и кабельная масленница. Эфир 28.02.25

Вы хотите поговорить о муфтах? Мы хотим поговорить о муфтах. На фоне громкого проекта в котором СКАТ завершил монтаж кабельной арматуры напряжением 500 кВ мы поговорим с техническим директором компании Марселем Файзуллиным о рынке высоковольтной кабельной арматуры, подробнее посмотрим на производство, процессы, перспективы и отличия нового проекта от предыдущих попыток организовать подобные производства в Татарстане. Действительно ли проект первый? В чем преимущество холодной усадки муфт и почему в высоком напряжении может случиться очередной передел рынка и проектов. Должен получится настоящий урок муфтоведения, который будет полезен для всех кабельщиков. Не пропустите специальное интервью в прямом эфире и обзор производства СКАТ в RusCable Live.

Главные темы эфира:

Муфты СКАТ. Кабельная арматура Татарстана и большие проекты. Видео и интервью в прямом эфире.

Кабельная масленница. Доедаем последние блины строительного рынка и садимся на пост. Аналитика Ассоциации "Электрокабель".

Честная позиция "по-итальянски". Система ЕСВК здорового человека и курильщика.

Мифы из полимерного рынка от экспертов GENESIS.

Что нам стоит завод построить или купить. Об инвестициях, облигациях и видении IEK

Готовимся к Cabex. Еще больше инсайдов к выставке

ГК "Москабельмет" в рейтинге Head Hunter и в первой сотне. Вот это работа!

Три завода уже подали данные в ChinaCable Compass. А вы?

Подробности деловой программы 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель"

EKF на телеком-рынке, а Инкаб в Африке, и отказ от HFLTx...

Алюминиевые перспективы и лайфхак для любителей гречки. Читаем алюминиевый вестник!

Обновления на RusCable.Ru. Новый график LME для всех!

Инспекция по соцсетям:

25 лет "Сарансккабель-Оптика". Фотографии с праздника.

Как принимают экструдеры Habsans.

Честный знак на сладкое. А у них не слипнется?

Свекольный день? Что за новости? Инкаб задает тренды?

Соцпроект Prysmian (Призмиан) и конкурс RusCable PR-сhallenge

Партнер трансляции: Ярославский кабель https://yarcable.ru/

Трансляция пройдет на платформе Vision. Начало в 11:00 по Москве. Запись будет доступна на всех платформах и в формате подкаста на Kabel.FM.