СПЕЦКАБЕЛЬ представил самый тонкий кабель на Форуме будущих технологий

Кабельный завод «Спецкабель» стал одним из ярких участников Форума будущих технологий, прошедшего в Москве. Уникальные разработки столичного предприятия привлекли внимание многочисленных гостей и СМИ, а федеральный телеканал ОТР подробно осветил достижения завода в своем сюжете.

Форум будущих технологий, посвященный инновациям в области новых материалов, химии и передовых производственных технологий, собрал ведущих российских и международных экспертов, представителей научного сообщества, крупных промышленных предприятий и инвесторов. Выставка, сопровождавшая деловую программу форума, представила широкий спектр инновационных разработок российских и московских компаний. Завод «Спецкабель» занял на выставке почетное место среди лидеров инноваций, демонстрируя следующую продукцию:

Радиочастотный коаксиальный фазостабильный кабель РК 50-5-412-С

В его изготовлении применяется специализированный фторсодержащий полимер, придающий изделию повышенную механическую прочность и фазовую стабильность. Это повышает долговечность кабеля и уменьшает вероятность сбоев в передаче данных, что критично для аэропортов и других транспортных узлов.

Комбинированный герметизированный кабель для наземной инфраструктуры аэропортов

Кабель можно прокладывать открыто в грунт, при этом исключается угроза выхода кабеля из строя при проникновении влаги и тем самым повышается надежность аэродромных систем связи.

Самый тонкий в мире монтажный оптический кабель для авиастроения и космонавтики

Разработка диаметром всего 0,6 миллиметра и весом всего 460 грамм на километр представляет собой прорыв в области волоконно-оптической связи. Исключительная гибкость кабеля, достигнутая благодаря инновационному плетению, критически важна для его использования в сложных условиях, например, при прокладке в труднодоступных местах. Это открывает новые возможности в области телекоммуникаций, медицинской техники, аэрокосмической промышленности.

Форум будущих технологий проводился в рамках Десятилетия науки и технологий в России и стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения насущных проблем инновационного развития страны. Участие «Спецкабеля» в данном форуме еще раз подтвердило его лидирующие позиции в разработке и производстве инновационных кабельных продуктов, важных для развития российской экономики. Помимо авиационной сферы, кабели «Спецкабеля» находят применение в космической промышленности, энергетике, телекоммуникациях и других сферах, где требуются высокая надежность и передача больших объемов данных.