Сотрудники Богословского кабельного завода приняли участие в заседании Комитета по энергетике СОСПП

26 февраля 2025 года представители Дирекции продаж Богословского кабельного завода Наталья Казанцева и Иван Хорьков стали участниками открытого заседания Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области (СОСПП), которое прошло в концертно-банкетном зале Центра Синара в Екатеринбурге.

Основной темой мероприятия стало обсуждение инновационных решений в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения и автоматизации технологических процессов (АСУ ТП). Участники рассматривали эти технологии в контексте достижения технологического суверенитета. В ходе встречи были представлены проекты группы компаний «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» и «ИПОЛМЕРТЕПЛО». Особое внимание уделялось вопросам противодействия распространению фальсифицированных товаров.

Богословский кабельный завод активно участвует в таких встречах, чтобы оставаться в курсе новейших отраслевых трендов и предлагать своим заказчикам наиболее актуальные и высококачественные продукты. Завод убежден, что качественная кабельная продукция является основой стабильной и безопасной эксплуатации любого оборудования. Поэтому качество выпускаемой продукции контролируется на каждом этапе производственного процесса.

Завод гарантирует:

Высокое качество продукции, подтвержденное соответствующими сертификатами и документацией.

Отсутствие подделок — предприятие ценит свою репутацию и поставляет исключительно оригинальные и сертифицированные изделия.

Надежность продукции, обеспечивающую бесперебойную работу систем.

Участие в работе Комитета по энергетике СОСПП стало важным этапом для укрепления деловых связей с ключевыми игроками энергетической сферы и обмена профессиональным опытом. Богословский кабельный завод стремится внести свой вклад в развитие региональных проектов и повышение уровня технологической независимости России, предлагая продукцию высокого качества и надежности.