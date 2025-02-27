В текущем году 143 км федеральных трасс приведут к нормативам специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

В 2025 году силами ФКУ Упрдор «Южный Байкал» запланированы работы на федеральных трассах сразу трех регионов: Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края.

В частности, планируется капитально отремонтировать восемь км, завершить работы по укладке защитных слоев износа на 104,5 км и по поверхностной обработке асфальта на еще 30,8 км.

Капитальному ремонту подлежит восьмикилометровый участок дороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии (с 197-го по 205-й км). Кроме того, в этом же субъекте на федеральной трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией будет проведен ремонт моста через р. Хулу-Сансата.

Работы по поверхностной обработке пройдут на 25,4 км уже упомянутой трассы А-333 (в районе с. Тибельти Иркутской области) и на 5,4 км автодороги Р-258 «Байкал» (с. Тарбагатай Республики Бурятия). Данная процедура направлена на улучшение эксплуатационных характеристик дороги и продление срока службы дорожного покрытия.

«В 2025 году основное внимание будет уделено устройству защитных износостойких слоев – верхнего слоя дорожного покрытия – на почти 105 км. Ремонт определенного участка дороги можно проводить раз в 12 лет, а капитальный ремонт – раз в 24 года, что является общепринятой нормой по всей России. Устройство слоев износа каждые 2-3 года является наиболее эффективным способом сохранения дорожного покрытия в межремонтный период», – поясняет начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.

Так, в Республике Бурятия определены участки дорог, подлежащие устройству защитных слоев износа, все они располагаются на федеральной дороге Р-258 «Байкал» – одной из ключевых транспортных артерий, которая связывает Сибирь и Дальний Восток.

Работы пройдут в Кабанском, Тарбагатайском и Мухоршибирском районах. Участки располагаются вблизи населенных пунктов Танхой (км 214 – км 234), Мишиха (км 234 – км 248), Клюевка (км 259 – км 275), Мантуриха (км 291 – км 318), Десятниково (км 507 – км 515), Бар (км 520 – км 528), Мухоршибирь (км 551 – км 555), а также в г. Улан-Удэ (ул. Кабанская, км 447 – км 449).

Специалисты обновят верхний слой асфальта, устранят имеющиеся трещины и выбоины. На время проведения работ будет введено реверсивное движение.

В Иркутской области аналогичные работы по устройству защитных слоев износа запланированы также на трассе «Байкал». Речь идет о двух участках: км 101 – км 111 (между п. Култук и г. Слюдянка) и км 119 – км 142 (между г. Слюдянка и г. Байкальском). Эти меры направлены на улучшение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности движения.

В свою очередь в Забайкальском крае перед федеральными дорожниками поставлена задача выполнить укладку износостойких слоев на трех отрезках автомобильной дороги Р-258 «Байкал» – с 661-го по 670-й км (п. Новопавловка), с 686-го по 691-й км (перевал Дабан) и с 700-го по 705-й км (перевал Тещин язык).