Екатеринбургский завод ОЦМ планирует выпустить на рынок новый тип эмалированного провода из драгметаллов

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) в 2025 году планирует увеличить производство эмалированного провода из драгоценных металлов с обновленной конструкцией. Предприятие освоило технологию покрытия (эмалирования) всех типов провода полиэфиримидным электроизоляционным лаком ПИ-155, который обладает высоким уровнем электроизоляции, устойчивости к высоким температурам, контакту с химическими реагентами и механическому воздействию.

Лак ПИ-155 применялся только для производства проводов из цветных металлов до минимального диаметра 0,05 мм. Однако, благодаря освоению новой производственной технологии, ЕЗ ОЦМ может покрывать им провода из драгоценных металлов до минимального диаметра 0,03 мм. Это в несколько раз улучшает эксплуатационные характеристики продукта и расширяет область применения. Предприятие получило положительные заключения о качестве изделий, изготавливаемых из эмальпровода новой конструкции, а в конце 2024 года была подана заявка на получение патента.

Проект по организации производства теплостойких эмалированных проводов из драгоценных металлов и их сплавов в диапазоне диаметров 0,03-0,30 мм ЕЗ ОЦМ реализовал на своей площадке еще в 2020 году. После проведения успешных испытаний продукции у заказчиков производство было расширено, а также завод освоил изготовление эмальпроводов с различными видами изоляции и температурным индексом изоляции до 180°С. Этот опыт позволил ЕЗ ОЦМ разработать технические условия эксплуатации эмальпроводов.

Отметим, ЕЗ ОЦМ постоянно наращивает производство проводов и проволоки из драгоценных металлов в связи с высоким спросом на данную продукцию в разных промышленных отраслях. Так, только за 2024 год объем их выпуска увеличился на 115%.

С 18 по 20 марта 2025 года продукция предприятия будет представлена на Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства CABEХ-2025, которая пройдет в Москве (ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», стенд C247). На стенде ЕЗ ОЦМ вы сможете пообщаться с техническими специалистами и сотрудниками отдела продаж, обсудить текущие вопросы и подробнее ознакомиться с возможностями предприятия.

Эмалированные провода из драгоценных металлов и сплавов на их основе применяются в электротехнике и приборостроении при повышенных требованиях к надежности и бесперебойной работе техники, которые не могут быть обеспечены при применении проводов из других металлов и сплавов, например, меди.

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) основано в 1916 году и является одним из крупнейших в России предприятий по переработке и изготовлению высокотехнологичных изделий из драгоценных и тугоплавких металлов. Завод выпускает продукцию для более чем 20 отраслей промышленности, имеющих большое стратегическое значение для успешного развития страны.