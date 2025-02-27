«Россети Северный Кавказ» в 2024 году пресекли в Кабардино-Балкарии майнинг-хищения электроэнергии на 12,4 млн рублей

Энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии майнинг-фермами.

Так, в 2024 году специалисты Департамента безопасности и противодействия коррупции энергокомпании совместно с правоохранительными органами пресекли в Кабардино-Балкарии четыре случая неучтенного потребления электроэнергии майнерами. Два факта зафиксированы в городе Нальчике, по одному – в Урванском и Прохладненском районах.



Объем похищенного энергоресурса превысил 2,1 млн киловатт-часов. Это сопоставимо с месячным энергопотреблением Черекского района, где проживают более 30 тысяч человек. В денежном выражении ущерб, причиненный электросетевому комплексу региона, составил 12,4 млн рублей.



По каждому случаю энергетики составляют акты о неучтенном потреблении. Майнеров-энерговоров обязывают оплатить штраф и выставленный счет, который значительно превышает стоимость электроэнергии, использованной законным путем. Кроме того, соответствующие заявления направляются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства.



Неучтенное потребление электроэнергии – прямая угроза надежности электроснабжения региона. Деятельность «черных» майнеров становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, повышая риск возникновения технологических нарушений и пожаров на энергообъектах. Кроме того, действия нарушителей могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих.



Напомним, Правительство России с 1 января 2025 по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Кабардино-Балкарии.