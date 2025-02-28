Более 40 новых объектов производства появится в Москве в 2025 году

В их числе будут центр инноваций и импортозамещения, 11 офисных и бизнес-центров, два логистических парка, четыре торговых центра, а также 16 образовательных объектов и спорткомплекс.

Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда найти работу на новых предприятиях рядом с домом смогут свыше 35 тысяч горожан. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к формированию сбалансированной городской среды и созданию новых рабочих мест в шаговой доступности. Это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15-минутного города. В 2025 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы планируем ввести в эксплуатацию более 40 объектов, где смогут найти работу свыше 35 тысяч жителей столицы», — рассказал Максим Ликсутов.

Часть объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, при поддержке города в 2025 году планируется завершить строительство семи объектов промышленного назначения. Производственные комплексы по выпуску строительной продукции появятся в районах Савелки, Покровское-Стрешнево и Внуково. Первый в Москве промышленный технопарк для размещения пищевых производств откроется в Очаково-Матвеевском. Для строительства этих объектов в рамках МаИП город предоставил земельные участки на особых условиях. На предприятиях планируется создать более 1,3 тысячи рабочих мест.

Москва реализует масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Для объектов, которые ориентированы на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест, город предоставляет земельные участки без проведения торгов.

«Для возведения производств в районах Савелки, Покровское-Стрешнево, Внуково и Очаково-Матвеевское город предоставил 24,5 гектара земли. Из них около 23 гектаров выделены по льготной ставке один рубль в год, на этих участках появятся предприятия, ориентированные на выпуск строительной продукции. Такая мера поддержки бизнеса по решению Мэра Москвы действует с марта 2022 года для инвесторов, которые реализуют МаИП в сфере промышленности», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Первый в столице промышленный технопарк для размещения пищевых производств в Очаково-Матвеевском получил льготу на аренду городского земельного участка площадью около 0,9 гектара благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта. Плата для таких объектов составляет 0,01 процента от кадастровой стоимости в год. Кроме того, по программе стимулирования создания мест приложения труда в 2025 году введут в эксплуатацию центр инноваций и импортозамещения, где будут работать компании по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции, 11 офисных и бизнес-центров, два логистических парка, четыре торговых центра, а также 16 образовательных объектов и спорткомплекс.

Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые многоквартирные дома. Необходимо соблюдение только одного условия — он должен дополнительно инвестировать в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

За четыре года реализации программа охватила практически все районы столицы. Правительство Москвы заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание новых промышленных предприятий, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта. Общая площадь объектов, которые предстоит построить, превышает шесть миллионов квадратных метров. Там смогут работать более 300 тысяч москвичей. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда направят более 2,2 триллиона рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.