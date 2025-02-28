Энергетики повысили надежность электроснабжения 270 участков в СНТ «Природа-2»

Специалисты «Мособлэнерго» в конце февраля завершили работы по повышению надежности электроснабжения около 270 земельных участков СНТ «Природа-2», расположенного в Павлово-Посадском г.о. На территории садового товарищества был проведен капитальный ремонт воздушной линии электропередачи.

В ходе работ на ВЛ-0,4 кВ было заменено порядка 2 км провода на самонесущий изолированный провод. Также смонтировано 70 новых опор взамен старых. Линия, от которой запитано все садовое некоммерческое товарищество, проходит от комплектной трансформаторной подстанции КТП-183. Мероприятия, выполненные в рамках программы капитального ремонта, позволили повысить надёжность электроснабжения СНТ.

Программа капитального ремонта «Мособлэнерго» реализуется ежегодно в каждом округе Подмосковья, где расположены сети компании. Силами работников филиалов компании и подрядных организаций выполняется ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, электрооборудования распределительных и трансформаторных подстанций, и расчистка охранных зон вдоль ЛЭП.