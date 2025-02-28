Инвестор вложит 900 млн рублей в производство светильников в ОЭЗ в Мордовии

Группа компаний "Ардатовский светотехнический завод" планирует инвестировать около 900 млн рублей в создание на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Система" в Мордовии завода по выпуску опор и светильников для автомагистралей, домов, школ и промышленных предприятий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

"Готовимся к запуску нового резидента нашей особой экономической зоны "Световые инновационные системы". Ремонт цехов уже идет. Новый завод планируется запустить в первом квартале следующего года, общий объем инвестиций - больше 900 млн рублей. 200 сотрудников будут создавать здесь опоры и светильники для автомагистралей, домов, школ, промышленных предприятий", - написал Здунов после встречи с учредителем группы компаний "Ардатовский светотехнический завод" Владимиром Кудашкиным.

Завод "Световые инновационные системы" расположится в бывших цехах завода "Лисма" в Саранске. Сейчас резидент ведет работу по ремонту сооружений бывшего завода общей площадью 27 тыс. кв. м.

"Обновили окна, отремонтировали 13 тыс. кв. м кровли. Внутренние работы идут согласно проекту", - процитировал Кудашкина глава республики.

В 2022 году предприятие "Завод световых приборов", входящее в ГК "Ардатовский светотехнический завод", запустило на площадке бывшей "Лисмы" производство световых приборов, инвестиции в проект превысили 500 млн рублей. Кудашкин отметил, что за последние три года предприятие существенно нарастило объемы выпускаемой продукции - рост составил почти 130%. В 2024 году завод изготовил товаров почти на 644 млн рублей, вдвое выросло количество сотрудников, сейчас на предприятии трудится 165 человек, при этом средняя заработная плата на начало 2025 года составила более 81 тыс. рублей.

АО "Ардатовский светотехнический завод" выпускает более 5 тыс. моделей светильников. В 2024 году в ходе инвестпроекта предприятие провело перевооружение линий для массового производства полупроводниковых осветительных приборов на основе светодиодов, это позволило увеличить выручку в 2,5 раза.

Инвестиции в ТОР "Рузаевка"

В свою очередь первый вице-премьер правительства Мордовии Наталья Таркаева рассказала, что в республике продолжается реализация инвестиционных проектов резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Рузаевка". "Сегодня в их число входят 16 организаций. Объем инвестиций за 2024 год на 43% превысил объем, вложенный за все предыдущие семь лет его [ТОР] существования", - сказала Таркаева в ходе заседания Госсобрания Мордовии.

Город Рузаевка, расположенный на берегу реки Инсар в 25 км от столицы республики - Саранска, получил статус территории опережающего развития в 2017 году. Для резидентов территории действует особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, включая налоговые льготы и преференции при создании новых предприятий и производств.