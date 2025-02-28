Коллекция FORTE&PIANO получила международное признание

IEK получил свою первую международную награду. Коллекция электроустановочных изделий FORTE&PIANO признана победителем одного из крупнейших мировых конкурсов в области дизайна iF DESIGN AWARD в номинации «Продуктовый дизайн» (Building Technology).

FORTE&PIANO — это розетки и выключатели особой безрамочной конструкции, запатентованной IEK GROUP. Их устройство позволяет не ограничивать количество постов в одном ряду. Коллекция создана совместно с дизайн-бюро Architime Design.

«FORTE&PIANO переосмысливает обычный дизайн и предлагает инновационное решение, упрощая взаимодействие с продуктом от этапа производства до эксплуатации», — говорится на странице победителя на сайте конкурса.

В описании организаторы конкурса особо отметили экономичность и экологичность коллекции. Отсутствие рамок уменьшает число деталей в конструкции, что позволяет использовать меньше ресурсов при производстве.

«При разработке коллекции мы хотели создать технологичный продукт, доступный каждому, ― рассказывает Екатерина Кугаевская, руководитель бизнес-единицы „Оборудование распределения и передачи энергии“ IEK GROUP. ― Мы рассматривали разные варианты ― волна, круг, просто ровные стеклянные поверхности. В результате поисков и сбора обратной связи от рынка совместно с дизайнерами придумали концепт „вне рамок“. Представьте: потребителю при установке розеток надо составлять план, где и сколько их монтировать. Обычно предложение ограничено пятью постами. У FORTE&PIANO нет ограничений и рамок, можно установить сколько угодно постов».

Международный конкурс дизайна iF DESIGN AWARD проводится с 1954 года, премия считается одной из самых престижных в мире. Победителя определяют в девяти номинациях — таких как продуктовый дизайн, дизайн упаковки, коммуникационный дизайн и другие. Оценка представленной продукции проводится по пяти критериям: идея, форма, функциональность, новизна и соответствие бренду, экологичность.

В 2025 году на конкурс поступило 11 000 заявок из 66 стран. Жюри, состоявшее из 131 представителя индустрии дизайна из 23 стран, выбрало лучшие проекты.