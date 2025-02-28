На пике современности: прозрачные провода ПВС для решения технических и эстетических задач

Новая линейка прозрачных проводов ПВС от TDM ELECTRIC теперь доступна под заказ. Изделия предназначены для широкого использования: от подключения электро- и осветительных приборов до изготовления удлинительных проводов.

Провода выдерживают напряжение переменного тока до 380 В и выпускаются в двух видах:

двухжильные подойдут для систем освещения либо подключения простых электрических устройств с малым потреблением тока, таких как светильники, фены или стайлеры.

трехжильные используют для подключения мощных осветительных приборов, таких как многоламповые люстры, где лампы включаются группами, либо систем освещения с дополнительной подсветкой. Также продукция позволит подключить приборы, требующие заземления.

Прозрачные провода ПВС станут идеальным выбором для тех, кто ищет не только функциональность, но и способ воплощения стильных дизайнерских решений. Луженая токопроводящая жила серебристого цвета в прозрачной изоляционной оболочке из ПВХ-пластиката придают изделиям эстетическую утонченность, визуальную легкость и современный вид. А при использовании совместно с LED-лампами вы получите эффект «невидимого» освещения.

Преимущества:

Высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям гарантируют долгий срок службы изделий.

Соответствие ГОСТ.

Стабильное и надежное электрическое соединение за счет жилы из медной луженой проволоки.

Возможность реализовать уникальные световые решения.

Провода поставляются в упаковках по 10 и 100 м.

Ассортимент продукции: