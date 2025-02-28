На пике современности: прозрачные провода ПВС для решения технических и эстетических задач

2 часа назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
TDM ELECTRIC
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Новая линейка прозрачных проводов ПВС от TDM ELECTRIC теперь доступна под заказ. Изделия предназначены для широкого использования: от подключения электро- и осветительных приборов до изготовления удлинительных проводов. 

Провода выдерживают напряжение переменного тока до 380 В и выпускаются в двух видах: 

  • двухжильные подойдут для систем освещения либо подключения простых электрических устройств с малым потреблением тока, таких как светильники, фены или стайлеры.
  • трехжильные используют для подключения мощных осветительных приборов, таких как многоламповые люстры, где лампы включаются группами, либо систем освещения с дополнительной подсветкой. Также продукция позволит подключить приборы, требующие заземления.

Прозрачные провода ПВС станут идеальным выбором для тех, кто ищет не только функциональность, но и способ воплощения стильных дизайнерских решений.  Луженая токопроводящая жила серебристого цвета в прозрачной изоляционной оболочке из ПВХ-пластиката придают изделиям эстетическую утонченность, визуальную легкость и современный вид. А при использовании совместно с LED-лампами вы получите эффект «невидимого» освещения. 

Преимущества:

  • Высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям гарантируют долгий срок службы изделий.
  • Соответствие ГОСТ.
  • Стабильное и надежное электрическое соединение за счет жилы из медной луженой проволоки.
  • Возможность реализовать уникальные световые решения.
  • Провода поставляются в упаковках по 10 и 100 м.

Ассортимент продукции:

Артикул Наименование
SQ0118-0558 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ (100 м), прозрачный TDM
SQ0118-0559 Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ (100 м), прозрачный TDM
SQ0118-0555 Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ (10 м), прозрачный TDM
SQ0118-0550 Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ (10 м), прозрачный TDM
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