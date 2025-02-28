Российский международный энергетический форум – 2025: ключевое событие в сфере ТЭК пройдет в Экспофоруме в Санкт-Петербурге

С 9 по 11 апреля Санкт-Петербург станет центром обсуждения актуальных вопросов топливно-энергетического комплекса. На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» состоится Российский международный энергетический форум (РМЭФ) – одно из крупнейших мероприятий отрасли, организованное при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

РМЭФ-2025 предложит участникам насыщенную и разнообразную программу, охватывающую все аспекты развития топливно-энергетического комплекса. Программа Форума формируется при участии ведущих отраслевых ассоциаций и ключевых игроков отрасли: ПАО «Т Плюс», Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», НП «НТС ЕЭС», Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», НП «РУССОФТ», Ассоциации «Цифровая энергетика», ООО «ИНГК» и других.

Главным мероприятием РМЭФ-2025 станет Пленарное заседание, где эксперты обсудят тенденции и вызовы энергетического сектора, а также перспективы устойчивого развития отрасли и укрепления энергетического суверенитета.

По традиции в рамках Форума состоится Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника». Выставка станет местом презентации инновационных продуктов и начала новых совместных проектов. Среди ключевых тематических направлений – автоматизация технологических процессов в энергетике, производство электротехнического оборудования и электродвигателей, цифровой интеллектуальный учет, накопители энергии, теплообменное оборудование.

Впервые в рамках РМЭФ ООО «ОВК «БИЗОН» организует Специализированную выставку «Комплексные системы защиты объектов ТЭК». Выставка сосредоточится на демонстрации самых передовых технологий, предназначенных для защиты критически важной инфраструктуры энергетической отрасли. На экспозиции будут представлены современные технологии охраны объектов от атак БПЛА, незаконного проникновения на территории и объекты электроэнергетики, а также пожарные системы и средства охраны внутреннего периметра и контроля доступа.

Для участников РМЭФ-2025 пройдут выездные экскурсии на промышленные объекты Санкт-Петербурга, что позволит лично ознакомиться с передовыми технологиями и производственными процессами.

На площадке Форума будет работать Центр деловых контактов, который предоставляет участникам возможность найти новых партнеров.

Одновременно с Российским международным энергетическим форумом и Международной выставкой «Энергетика и электротехника» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдут отраслевые проекты: Международная выставка «ЖКХ России», Международная выставка «Сварка/Welding», Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии», Петербургская техническая ярмарка и Международная выставка инноваций HI-TECH.

В 2024 году РМЭФ посетили 7000 человек из 11 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Беларусь, Азербайджан, Казахстан. В рамках экспозиции свои новые разработки и услуги представили 110 компаний. В конгрессной программе приняли участие 450 делегатов.