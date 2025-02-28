В Дагестане развивают 5 проектов ВИЭ с общим объемом инвестиций около 67,5 млрд рублей

В Республике строят Новолакскую и Махачкалинскую ВЭС, Дербентскую и Ногайскую СЭС, Самурские малые ГЭС.

Реализация проектов позволит обеспечить прирост мощности к энергосистеме республики на 478 МВт. Социально-экономический эффект - создание порядка 150 постоянных рабочих мест и от 800 до 1000 рабочих мест на стадии строительства, налоговые отчисления составят около 400 млн рублей в год.

Самурские мини-ГЭС — реализующийся проект строительства 6-ти унифицированных объектов мини-гидростанций на притоках реки Самур единичной мощностью по 1 МВт. Типовые мини-ГЭС реализуются по экологичной технологии «ЭкоГЭС», предусматривающей деривационную схему работы с мероприятиями по интеграции сооружений в ландшафт и создание рыбопропускных сооружений, без создания водохранилищ и затопления территорий.

По данным министра энергетики Дагестана Марата Шихалиева, республика - один из самых перспективных регионов России для развития и освоения возобновляемых источников энергии. В настоящее идут переговоры с потенциальными инвесторами.