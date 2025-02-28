В ближайшие пять лет в Крыму построят и отремонтируют свыше 1 тыс. км дорог

В Республике Крым в ближайшие пять лет планируют построить, реконструировать и отремонтировать более 1 тыс. км автомобильных дорог. Об этом в пятницу, 28 февраля, глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В настоящий момент по поручению Президента России Владимира Путина продолжается строительство съездов с трассы А-291 «Таврида» к морскому побережью, а также ведется дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма. Для этого в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» включен ряд мероприятий.

Так, запланировано строительство и реконструкция автодороги «Белогорск - Приветное» протяженностью 15 км. Двухполосная трасса пройдет в горной местности, что обуславливает повышенную сложность работ. Проектом предусмотрены работы на участке от села Красноселовка до села Приветное. Их планируют выполнить в период с 2027 по 2030 годы. Стоимость строительства и реконструкции составит более 35 млрд рублей: финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В 2027-2029 годах также планируют выполнить строительство и реконструкцию участка трассы «Судак - Новый Свет» длиной свыше 6 км. На эти цели потребуется порядка 7 млрд рублей.

Кроме того, в ближайшие несколько лет намерены реализовать еще ряд дорожных проектов. В текущем сезоне завершат строительство второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя (трасса «Донское - Перевальное»). В 2026 году построят объезд МДЦ «Артек», обход Алушты через село Изобильное и первый этап дороги «Льговское - Грушевка - Судак», которая ведет к арт-кластеру «Таврида». Протяженность последнего объекта составит около 32 км, на его реализацию потребуется более 23,6 млрд рублей. Кроме того, в следующем году планируют завершить капитальный ремонт на участке трассы «Алушта - Ялта» длиной 28 км и ремонт автодороги «Бахчисарай - Ялта».

Напомним, в начале февраля состоялась рабочая встреча Сергея Аксенова и руководителя Росавтодора Романа Новикова. Стороны обсудили вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе, а также комплексное развитие дорожной сети республики. Одной из тем обсуждения стало строительство современной четырехполосной магистрали, которая свяжет Симферополь с севером Крыма и далее с автодорожным кольцом вокруг Азовского моря.

Отметим, что развитие маршрута вокруг Азовского моря - одна из стратегических задач для всего дорожного-транспортного комплекса РФ, которая поставлена руководством страны. Протяженность кольца составит порядка 1,4 тыс. км. Оно будет состоять из уже строящихся и открытых участков дорог. Маршрут объединит южные города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Ейск и Азов. В кольцевой маршрут войдут участки федеральных трасс М-4 «Дон» и А-291 «Таврида», связав при этом и Крымский мост. Частью кольца станет и дорога Р-280 «Новороссия».