30-я Сибирская строительная неделя: экспозиция IEK GROUP и «Батл электриков»

IEK GROUP приняла участие в 30-й Сибирской строительной неделе — одном из крупнейших отраслевых событий страны. В 2025 году выставку посетили более 20 тысяч гостей, свои экспозиции представили около 400 компаний из России, Китая, Индии, Беларуси и Средней Азии.

В центре экспозиции IEK GROUP — комплексные решения для всех отраслей, а также ключевые новинки года, в том числе дизайнерские линейки электроустановочных изделий FORTE&PIANO и SKANDY, большая коллекция декоративного освещения и многое другое.

Гости выставки оценили решения для промышленной автоматизации от нашей компании. Система управления насосной станцией позволяет оптимизировать ее работу, а с помощью «цифрового двойника зданий и сооружений» легко контролировать процессы, проходящие на объекте.

Отдельная часть экспозиции была посвящена светотехнике. Здесь было представлено оборудование для разных сфер: от надежного бытового освещения до мощных уличных и взрывозащищенных промышленных светильников.

В рамках Форума мастеров IEK GROUP совместно с компанией «Русский Свет» провела отбор участников в финал Чемпионата электриков IEK — 2025. В «Батле электриков» участвовали профессионалы, которых заранее определила компания «Русский Свет». Командам из двух специалистов предстояло организовать слаботочную сеть, основное и декоративное освещение, а также продумать логику управления системой.

Многие электромонтажники впервые работали с безрамочной серией электроустановочных изделий FORTE&PIANO. Особенность этой линейки — неограниченное число изделий в одном ряду. Конкурсанты в своих заданиях создали цепь из 12 постов!

Участников соревнования оценивало экспертное жюри по 100-бальной шкале. Учитывались работоспособность сети, качество и аккуратность сборки.

Победителями стали Александр Свирин из Новосибирска и Дмитрий Хромов из Барнаула. Они показали отличный уровень мастерства и заслужили место в финале Чемпионата электриков IEK — 2025. Поздравляем победителей и благодарим всех участников за активность и любовь к электромонтажу!

Пропустили Сибирскую строительную неделю? Впереди ещё много интересных событий! Следите за нашими анонсами — увидимся на следующих выставках.