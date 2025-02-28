По новому нацпроекту до конца 2028 года отремонтируют 37 км дороги «Нам» в Якутии

В Республике Саха (Якутия) в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» до конца 2028 года отремонтируют 36,9 км региональной автодороги «Нам». Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Так, в текущем году завершат ремонт на отрезках с 34-го по 39,6-й км и со 143-го по 153-й км. Кроме того, при выделении дополнительных средств будут выполнены работы по устройству наружного освещения в транзитных селах Кысыл-Сыр, Аппаны и Бютяй-Юрдя Намского района.

Сейчас разрабатываются проектные документации на капитальный ремонт отрезков с 29,5-го по 34-й км с мостом через реку Камалас-Юряге и со 118-го по 122,8-й км. А в период с 2026 по 2028 годы планируется реконструкция участка с 53,4-го по 57-й км и капитальный ремонт отрезка с 57-го по 74-й км.

Напомним, в прошлом дорожно-строительном сезоне досрочно завершили реконструкцию автодороги «Нам» с 7,4-го по 11-й км, а также расширили до четырех полос отрезок с 11-го по 18-й км, от ГО «Жатай» до местности «Ус Хатын».