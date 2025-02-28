«Росатом» получил лицензию на разработку Широндукуйского месторождения урана

Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») стало победителем аукциона на получение лицензии на право пользования Широндукуйским месторождением урана (часть Стрельцовского рудного поля в Забайкальском крае).

«Получение лицензии на освоение новых месторождений создает основу для устойчивого развития предприятия на годы вперед. Это снижает риски зависимости от отдельных участков и позволяет гибко планировать добычу на основе рыночных условий и потребностей отрасли», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Иван Киселев.