«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство экологически безопасных и высокопродуктивных почвогрунтов в Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 150 кВт мощности площадке научно-производственной компании в поселке Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области.

Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Для технологического присоединения объекта энергетики оборудовали новую мачтовую трансформаторную подстанцию, установили силовой трансформатор 10/0,4 кВ. Далее построили две воздушных линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ с применением надежного и безопасного самонесущего изолированного провода, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

Предприятие имеет две производственные площадки в Ленинградской области. Продукция, создаваемая на базе организации, применяется в качестве биодеструктора для переработки, утилизации и обезвреживания органических отходов, устранения неприятных запахов от сельскохозяйственных, промышленных и хозяйственных-бытовых объектов, устранения нефтехимических загрязнений почв.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

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