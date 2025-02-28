«Россети Московский регион» увеличили мощность гостинице в Таганском районе Москвы

«Россети Московский регион» увеличили на 50 кВт мощность двухэтажному отелю в историческом и деловом центре Москвы, который расположился рядом с Ново-Спасским монастырем и в шаговой доступности от монастыря Матроны Московской и Таганской площадью.

Дополнительные мощности были выданы по существующей сети. Ранее, в 2023 году данному объекту гостиничного бизнеса «Россети Московский регион» обеспечили 100 кВт, таким образом совокупная присоединенная мощность составила 150 кВт.

Гостиница обеспечена электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по резервной, без перерыва в электроснабжении.