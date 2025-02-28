ЮЭСК продолжает модернизировать оборудование

Порядка 345 миллионов рублей направило АО «ЮЭСК» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго», входит в Группу РусГидро) в 2024 году на реализацию проектов в рамках выполнения инвестиционной программы.

В промышленную эксплуатацию введена солнечная гибридная электростанция мощностью 107,2 кВт в с. Долиновка Мильковского муниципального округа. Фотоэлектрическая система, состоящая из 256 солнечных панелей построена в дополнение к существующей дизельной электростанции. Запланирована установка ещё 200 панелей для доведения установленной мощности СЭС до 176,64 кВт.

Приобретены три газогенерирующие установки производства Коломенского завода общей мощностью 2,7 МВт для технического перевооружения ГДЭС-7 в с. Соболево. Газопоршневые дизельные генераторы адаптированы к работе в сложных климатических условиях полуострова.

В промышленную эксплуатацию введены трансформаторы общей мощностью 2,86 МВА на ПС «Атласово». В рамках модернизации трансформаторных подстанций установлено 68 комплектов дуговой защиты присоединений в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском МО и Олюторском муниципальных районах.

В теплогенерирующем хозяйстве в с. Таловка с. Слаутное, с. Аянка и с. Седанка Пенжинского МР заменено котельное оборудование общей мощностью 2,01 Гкал.