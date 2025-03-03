Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2025 и встретиться с представителями компании на своём стенде.



Выставка пройдет:

18–20 марта 2025 года

Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум»

Номер стенда Людиновокабель – С243.



На стенде вы сможете увидеть образцы продукции Людиновокабель, а также провести деловые переговоры с руководством компании, представителями коммерческой службы, службы закупок, технологами, логистами и маркетологами.

Для получения бесплатного билета при регистрации https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx укажите промокод ruscable25