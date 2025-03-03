Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2025

03 мар. 2025, 16:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
АО Людиновокабель
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Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2025 и встретиться с представителями компании на своём стенде.

Выставка пройдет:

  • 18–20 марта 2025 года
  • Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум»
  • Номер стенда Людиновокабель – С243.


На стенде вы сможете увидеть образцы продукции Людиновокабель, а также провести деловые переговоры с руководством компании, представителями коммерческой службы, службы закупок, технологами, логистами и маркетологами.
Для получения бесплатного билета при регистрации https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx  укажите промокод ruscable25

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.