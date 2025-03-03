Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2025
03 мар. 2025, 16:30
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Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2025 и встретиться с представителями компании на своём стенде.
Выставка пройдет:
- 18–20 марта 2025 года
- Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум»
- Номер стенда Людиновокабель – С243.
На стенде вы сможете увидеть образцы продукции Людиновокабель, а также провести деловые переговоры с руководством компании, представителями коммерческой службы, службы закупок, технологами, логистами и маркетологами.
Для получения бесплатного билета при регистрации https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx укажите промокод ruscable25